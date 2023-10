Sfilata di amici a quattro zampe

Pomeriggio dedicato agli amici a quattrozampe in piazza Machiavelli a Castrocaro Terme. Dalle 15.30 alle 17.30 è in programma ‘cani in mostra, prova anche tu’, evento gratuito promosso da ‘Mondo Pet - negozio per animali e toelettatura’ e aperto a cani meticci e di razza. Chi non ha mai partecipato a una mostra canina, magari temendo di non essere all’altezza, avrà l’opportunità di trascorrere alcune ore in compagnia di chi, da anni, prende parte a mostre e raduni. "Vorremmo aiutare i meno esperti, sia grandi che piccini, a entrare in confidenza con il mondo delle mostre - spiegano gli organizzatori -. O più semplicemente condividere un momento di divertimento". Sarà inoltre fornito un servizio di consulenze cinofile gratuite. Verrà offerta una merenda ai cani ed è prevista la consegna di omaggi. La manifestazione segue la prima esposizione canina amatoriale e il primo trofeo città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, andati in scena un paio di settimane fa con protagonisti cani di ogni razza e dimensione provenienti da tutto il circondario: per tutti premi offerti dalle attività commerciali della città termale e di quella medicea.