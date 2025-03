Sfilata di Carnevale, strade del centro chiuse al traffico

Maschere, animazioni, giochi e gastronomia: sono gli ingredienti di base del Carnevale di Fiumana, la grande festa popolare che viene organizzata da oltre trent’anni da Pro loco e Comune di Predappio, in programma oggi nella cittadina del Rabbi. Dalle 14.30 alle 19 le strade del centro saranno invase dai gruppi mascherati che sfileranno tra musica e spettacoli. Attenzione per automobilisti in transito lungo la Sp3 del Rabbi e agli abitanti di Fiumana, perché le strade del centro saranno chiuse al traffico. Sul fronte gastronomico la festa regala poi sapori tipici del territorio, preparati dai volontari della Pro loco di Fiumana.