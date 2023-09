Sfilata di moda per beneficenza Sabato 23 settembre, al Parco di CristinaAltreidee, sfilata di moda autunno-inverno con assaggi a km 0, dj set e alunni dell'Istituto Saffi-Alberti per raccogliere fondi a favore del progetto "Nonno Banter". Una festa green per sostenere la solidarietà e la conoscenza delle giovani generazioni.