Sfrecciano ad alta velocità in tangenziale. Due automobilisti fermati dalla Polstrada

Negli ultimi giorni sono stati fermati dalla Polstrada due automobilisti intenti a sfrecciare lungo la tangenziale di

Forlì: grazie al Trucam (il dispositivo che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità), le pattuglie hanno fermato un 59enne e un 21enne sorpresi rispettivamente a 150 e 144 chilometri all’ora, lungo una strada che ha un limite di 90. Il 59enne lo scorso giugno era già incappato nella sospensione della patente per un mese.

Per il 21enne sono scattati ritiro della patente e taglio dei punti. In quanto neopatentato non avrebbe dovuto superare in nessun caso i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 sulle strade extraurbane principali: per lui quindi sono scattate sanzioni per oltre 700 euro.