"Sfrecciano al buio e contromano"

Erio Paganelli chiarisce subito di non essere un grande amante dei monopattini: "Da ciclista riconosco che molti di noi non rispettano le regole, ma da parte degli individui alla guida di monopattini ho visto ancora più indisciplina. Dove abito io sfrecciano contromano al buio continuamente. Alcuni di loro truccano il mezzo e poi vanno a velocità folli". Erio accoglie quindi positivamente la stretta su questi veicoli: "Sono totalmente d’accordo con le norme introdotte dal nuovo codice della strada e anzi, io forse le avrei fatte ancora più stringenti. Secondo me i monopattini sono mezzi davvero troppo pericolosi, tanto per chi li utilizza quanto per gli altri utenti della strada".