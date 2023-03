Sgarbi show a teatro "Facciamo insieme il ’700"

Alla presentazione al pubblico della mostra ‘L’arte della moda’ al teatro Diego Fabbri ha preso parte, tra gli altri, anche la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: "Questa città ama l’arte in tutte le sue forme e lo dimostra con mostre bellissime che fanno ragionare e riflettere. La moda è a tutti gli effetti cultura, perché si è intrecciata con la storia, ha sempre raccontato il tempo in cui era fatta. Grazie a questa mostra, spero anche che le nuove generazioni si rendano conto che l’idea di corpo ideale non è fissa, ma è cambiata molte volte nel corso del tempo. Grazie a chi l’ha voluta e pensata e tutte le persone di una città che dimostra di credere nella cultura".

Quasi a sorpresa, poi, è intervenuto anche l’altro sottosegretario alla Cultura del governo presieduto da Giorgia Meloni: Vittorio Sgarbi che, sorridendo, ha poi rivelato che la sua presenza sul palco del Diego Fabbri era stata possibile grazie all’intercessione del suo collaboratore forlivese Sauro Moretti, da lui scherzosamente definito "cameriere". A chiamarlo a intervenire è stato Gianfranco Brunelli in persona. "Mi sembrava così bello – ha detto Sgarbi – venire su questo palco a parlare dopo 18 anni durante i quali sono sempre stato trattato come Calimero. Non ho mai capito perché, durante tutto questo tempo, Brunelli non mi abbia mai chiesto di fare cose con lui, nonostante siamo tra noi molto affini. Ho sempre seguito attentamente le mostre di Forlì e alcune le ho anche anche stroncate e apprezzo molto l’impegno di Brunelli che ha ridato vita a una città come Forlì, che era una città morta".

Sgarbi, poi, senza mai rinunciare al suo tono scanzonato e volutamente provocatorio, è entrato nel merito dell’esposizione forlivese: "Brunelli, pur contando su diversi collaboratori, è il vero curatore della mostra. Ha raccolto una quantità sterminata di opere che non hanno collegamenti tra loro, se non il fatto di piacere al suo curatore. Abbiamo grandi autori come Gaudenzi, Gnoli, Boldini, la bellissima marchesa Casati, il dipinto dolente di Fra’ Galgario e il meraviglioso dipinto del forlivese Silvestro Lega, manifesto della ritrosia della città". Lega era nato e vissuto a Modigliana: di suo c’è ‘La curiosità’, in cui dipinge una donna che sbircia all’esterno da una fessura delle persiane.

"Questa mostra – prosegue sardonico Sgarbi – è stata pensata da un’anima profondamente perversa e ricca di stimoli che mette insieme cose lontane. Qualcosa manca: manca Emilio Pucci, Roberta di Camerino, Mario Cavalieri… Ma le lacune sono tutte colmate da altri grandi: il mio è solo un gioco di ‘c’è, non c’è’ che faccio senza alcuna polemica. ‘L’arte della moda’ è un’impresa importante che spero apra a collaborazioni più intense: propongo a Brunelli di realizzare insieme una mostra sul Settecento a Forlì, per portare in giro i capolavori forlivesi, per il bene della città e dell’Italia".

