Sgombero e pulizia delle strade Al via l’operazione del Comune

di Gianni Bonali

Parte oggi il programma del Comune di Forlì per lo sgombero e la pulizia delle strade cittadine, dopo che l’alluvione ha devastato interi quartieri invasi da acqua, fango, auto e detriti di ogni genere. "L’operazione riguarderà tutte le aree urbane danneggiate – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo – e la priorità verrà data a quelle a maggiore densità abitativa, cui seguiranno tutte le altre. Uno sforzo importante che vedrà in azione 20 veicoli, con Alea che si occuperà con i suoi mezzi specializzati di iniziare l’ingente opera di pulizia. Tutto ciò che si troverà nella sede stradale – prosegue –, sarà rimosso e portato in luoghi dedicati. Stiamo avvertendo i cittadini interessati all’operazione attraverso i megafoni delle nostre auto, un volantinaggio specifico, la comunicazione sui media e il passaparola tra le persone".

I forlivesi potranno parcheggiare le proprie auto in tutte le aree di competenza comunale della città segnalate con le strisce blu che, fino a data da destinarsi, sono gratuite. Inoltre è stata lasciata a libero transito la zona Ztl del centro storico per permettere un più facile accesso ai parcheggi disponibili. I parcheggi in questione sono quelli della zona industriale, di via Punta di ferro, piazza del Carmine, piazza XX Settembre, e "come ultima opzione – precisa Andrea Gualtieri della Polizia locale – piazza Saffi".

Ecco gli orari in cui verranno iniziate le operazioni per la giornata di oggi: dalle ore 3 alle 5 di notte vengono sgomberate e pulite via Firenze e zone limitrofe, quindi dalle 5 alle 7 via Sapinia e dalle 7 alle 10 via Consolare, viale Bologna e via Plinio il Vecchio. In seguito, dalle 12 alle 15 il tratto di viale Bologna che va da Porta Schiavonia al supermercato Aldi. Domani, invece, sempre in orario notturno, dalle ore 3 alle 6 via Pelacano, dalle 5 alle 8 via Isonzo, dalle 8 alle 10 via Piave e dalle 12 alle 15 via Gorizia, via Monte San Michele e via Lunga.

"Le auto spostate saranno parcheggiate in zone dedicate – afferma Gualtieri –, con due vigilantes che controlleranno l’area, e tutte le spese sono a carico dell’Amministrazione comunale. I rifiuti raccolti saranno temporaneamente collocati in via Giorgio Perlasca che sarà chiusa per il periodo necessario".

Il vicesindaco Mezzacapo plaude alla grande partecipazione dei forlivesi alle operazioni di pulizia e sgombero delle strade, "con la presenza ovviamente di vigili del fuoco, uomini delle forze dell’ordine, esercito e volontari da tutta Italia, con aiuti materiali importanti".

Infine un appello del comandante Gualtieri, che chiede ai curiosi "di non intasare le strade: vanno lasciate libere per coloro che devono poter operare senza intralci". Sotto osservazione fra l’altro il fenomeno dello sciacallaggio e controllate dalle forze di polizia anche alcune persone che si sarebbero mescolate fra i volontari, ma con presunte altre intenzioni.