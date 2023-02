"Sguardo ’green’ sulla realtà"

La coop Forlì Ambiente è nata nel 2015 e si occupa di una vasta gamma di servizi legati all’ambiente. "In particolare – spiega il direttore Marco Martelli – operiamo nel settore dei trasporti e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, nella bonifica dei siti inquinati, offriamo servizi di pulizia industriale e civile, siamo specializzati nelle video ispezioni in spazi confinati e a rischio di esplosione; si tratta di controlli che effettuiamo anche grazie all’utilizzo di tecnologie moderne e innovative come droni e laser scanner. In generale siamo in grado di offrire assistenza e consulenza per ogni tematica ambientale garantendo interventi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno". Forlì Ambiente è un’impresa di ‘workers buyout’, sta a dire un’impresa nata dall’iniziativa di un gruppo di dipendenti trasformati in imprenditori. "Oggi – va avanti Martelli – siamo in 76 fra personale amministrativo e personale tecnico. L’anno scorso abbiamo costituito una società nelle Marche e nel 2023 continueremo a incrementare il nostro operato lì".

La mission di Forlì Ambiente può interessare in modo particolare i giovani, perché la realtà è particolarmente versata al settore ‘green’, uno degli argomenti che più verranno trattati anche dai giornalisti in erba che parteciperanno a ‘Cronisti in classe’: "Abbiamo già avviato la procedura per calcolare la nostra ‘carbon footprint’. Alla fine di questo monitoraggio avremo un quadro del nostro impatto ambientale e questo ci consentirà di sapere anche dove agire per apportare eventuali correttivi. Ci stiamo comunque già muovendo rinnovando il nostro parco mezzi con veicoli Euro 6 e contiamo nel corso dei prossimi anni di dismettere tutti i mezzi non Euro 6. Abbiamo in programma anche attività di mitigazione attraverso la piantumazione di nuovi alberi e infine stiamo già pensando a un veicolo elettrico da utilizzare ad esempio nei centri cittadini".