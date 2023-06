Shakespeare in riviera In scena una commedia ’anglo-romagnola’

Sarà in scena alle 21 all’Arena San Domenico, l’atteso spettacolo ‘Re Lear ovvero…Leardo è re’, la commedia anglo-romagnola realizzata da Tinin Mantegazza, artista e umorista, Giovanni Nadiani, poeta e scrittore, Giampiero Pizzol, attore e cabarettista. La commedia, interpretata dallo stesso Pizzol e da Giampiero Bartolini, Teodoro Bonci del Bene, regia di Angelo Generali e musiche di Marco Versari, è ambientata in Riviera. Il Re è uno dei tanti piccoli imprenditori romagnoli che ha creato il suo regno di possedimenti come ristoranti, negozi, appartamenti. Ma col passare del tempo le proprietà passano alle nuove generazioni che non vogliono mantenere in casa un vecchio dalla mentalità sorpassata. I personaggi attorno al re, la musica con brani popolari e canzoni del dopoguerra e i testi popolari sono elaborati dal regista in un delicato equilibrio fra Shakespeare e la clownerie burlesca, l’antico col moderno, il liscio con il rock. Si tratta di una nuova originale drammaturgia capace ‘di dar fuoco alle polveri del teatro e coinvolgere insieme un pubblico di generazioni differenti : giovani e anziani , padri e figli, eredi dei nuovi linguaggi e custodi del patrimonio antico, tradizione e innovazione’. Lo spettacolo unisce in modo surreale la storia di un Re decaduto della Riviera romagnola atttraverso litigi con le figlie, naufragi di barconi, temporali, porte che si aprono e si chiudono e poi la follia sul tetto dell’Hotel Britannia dove si accende l’ira del vecchio Re ‘che conclude la sua odissea sulla spiaggia davanti all’orizzonte infinito del mare’. Il tutto fra tango, valzer, musiche di Fellini, scene comiche e popolari che si alternano alla drammaticità degli splendidi versi di Shakespeare attraverso un dialetto romagnolo proposto in un linguaggio teatrale di notevole forza comunicativa. Biglietti: 10 euro; 338.5070079.

Rosanna Ricci