Shakespeare nei saggi teatrali: domani al Testori i ’Sogni di una notte di mezza estate’

Domani alle 18 il Teatro Testori ospiterà ’Sogni di una notte di mezza estate’, il saggio finale dei laboratori organizzati nel corso dell’anno dal Teatro. In questa rielaborazione il capolavoro di William Shakespeare acquisisce la forma plurale ’Sogni’ per sottolineare l’incontro tra diverse individualità e gruppi, uniti da un intenso percorso di studio e sperimentazione teatrale. Il saggio di fine corso degli allievi dei laboratori teatrali segna infatti un momento di incontro e scambio, mettendo in dialogo due gruppi distinti: il corso Open, rivolto a partecipanti dai 18 anni in su, e il corso Over60. La scelta di far lavorare insieme questi due gruppi nasce dal desiderio di creare un ponte tra generazioni, valorizzando le diverse esperienze e sensibilità attraverso il teatro. Il testo si è inoltre prestato naturalmente a una divisione degli ambiti di intervento: il gruppo Over60 ha approfondito il filone degli artigiani comici, mentre il gruppo Open si è concentrato sugli amanti, offrendo così un doppio sguardo su una delle opere più celebri di Shakespeare.

In parallelo ai laboratori di recitazione, anche ’La Bottega di Scrittura del Club dei Copioni’, nel corso di traduzione per il teatro condotto da Federico Bellini, ha lavorato sullo stesso testo, arricchendo il percorso con un cantiere di riflessione sulle possibilità di riscrittura e adattamento scenico. Un progetto che ha trasformato ’Sogni di una notte di mezza estate’ in un campo di sperimentazione, dove studio e pratica scenica si sono intrecciati per dare nuova vita a un classico senza tempo.

Ingresso con offerta libera fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: progetti@teatrotestori.it; WhatsApp: +39 375 8349548