’Sharing Breath’: eventi sportivi, musica e cultura

Oggi sarà un’altra giornata ricca di eventi sportivi e culturali legati al progetto ‘Sharing Breath - Forlì Capitale del Respiro’ promossa dall’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari - Ammp. Le attività inizieranno alle 9.30 con un convegno, dedicato all’equità e all’inclusione nello sport, presso la sala del Consiglio Comunale. Interverranno Silvia Camporesi, bioeticista e Matteo Buccioli, presidente di Ammp. L’evento verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’associazione. Alle 10 partirà la ‘Pedalata del Respiro’ da piazza Saffi, un giro panoramico attraverso il Parco Urbano, con arrivo all’Ospedale Morgagni-Pierantoni. L’evento è aperto a tutti gli appassionati. Alle 11.30, sempre in piazza Saffi, si terrà l’inaugurazione della ‘Piazza del Respiro’, con una suggestiva esibizione di sbandieratori.

Si prosegue nel pomeriggio, dalle 15, con lo svolgimento di varie attività sportive, tra cui pallavolo, basket e hockey, aperte al pubblico e pensate per promuovere il benessere e l’inclusione. La giornata si concluderà con il concerto ‘No(t)te di Respiri’, previsto alle 20 al Teatro Diego Fabbri dove si esibirà Luca Bollini nello spettacolo ‘respir-I.A.-mo’ con la partecipazione di Forlì Suona, Istituto Musicale Masini e del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova e il maestro Marco Sabiu. L’ingresso è libero e l’evento si terrà al chiuso a causa delle condizioni meteorologiche incerte.