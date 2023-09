Sharing Breath, gran finale In piazza ci sono i Sonohra

Con ’Sharing Breath’ per il quinto anno Forlì è Capitale Italiana del Respiro. Oggi dalle 10, piazza Saffi sarà animata dagli eventi di sport e respiro. Insieme ai testimonial di numerose discipline sportive, saranno presenti tanti punti informativi, a partire da quello di Ammp (Associazione Morgagni Malattie Polmonari), dove sarà possibile effettuare test gratuiti del cammino e di spirometria, valutazioni e tanto altro. Dal mattino fino alle 20 saranno organizzate esibizioni e tornei di calciobalilla, freccette, calcio a 5, basket, baskin, basket in carrozzina, tennis da tavolo, volley e sitting volley. Vela, golf e roller non potranno esibirsi ma avranno uno stand informativo sempre per quello che riguarda lo sport d’inclusione. In particolare per il calcio a 5 da sottolineare è la partecipazione della Nazionale Italiana Calcio a 5 Sorde, vincitrice del Campionato europeo di categoria e che sarà in Turchia per le Olimpiadi. Per il Sitting Volley sarà presente la squadra di Forlì Cesena per lanciare un messaggio di inclusione e speranza.

La giornata di oggi avrà il suo culmine in serata, quando sul grande palco di piazza Saffi andrà in scena la No(t)te di Respiri 2023, lo spettacolo di musica e parole condotto da Cristiano Colinelli. Il maestro Marco Sabiu darà vita a #BreatheTogether, un minuto di respiro consapevole di cui è ideatore, un momento dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio. Sabiu accompagnerà inoltre la splendida voce di Gabriele Graziani nell’esecuzione di alcuni brani dal loro nuovo progetto ’Battisti, l’altro’, celebrativo degli 80 anni del grande Lucio Battisti. La parte teatrale di No(t)te di Note di quest’anno sarà dedicata a ’Due polmoni e un cuore’, ideato da Luca Bollini, con la partecipazione di Forlì Suona, dell’istituto musicale Masini e del liceo artistico e musicale Antonio Canova.

Dopo il successo dello scorso anno, torneranno infine ad esibirsi, dalle 20,30, Sonohra, band composta dai fratelli veronesi Luca e Diego Fainello, che faranno tappa a Forlì con ’Liberi da sempre - Nuova era - Tour 2023’. Nella scaletta, tutta da cantare a squarciagola, non mancheranno gli inediti, come ’La casa in montagna’ e, soprattutto, ’L’Amore’, la storica hit della vittoria sanremese all’Ariston nel 2008 che, dopo 15 anni, è stato premiata col Disco d’Oro per aver raggiunto gli oltre 12 milioni di streaming.