Sharing Breath, salute e musica. In piazza 400 persone a cena

Il 13 e 14 settembre, Forlì diventerà ancora una volta la capitale del respiro con la sesta edizione di ‘Sharing Breath’, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie respiratorie. L’evento è organizzato dall’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari (Ammp) insieme alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, con il sostegno del Comune di Forlì. "L’obiettivo di ‘Sharing Breath – sottolinea Matteo Buccioli, presidente di Ammp – è educare la popolazione alle abitudini salutari e stimolare politiche più attente alla salute dei polmoni. L’iniziativa è nata nel 2019 e grazie alla collaborazione dell’Amministrazione è cresciuta molto negli anni".

La manifestazione si aprirà venerdì prossimo, alle 9 nella sala del consiglio in Municipio, con la ‘Giornata del Respiro’, dedicata alla ricerca scientifica e al confronto con i massimi esperti locali e internazionali. Alle 19.30 la ‘Cena del Respiro’ in piazza Saffi (organizzata dall’istituto di Forlimpopoli e dallo Iat di Cesenatico): si raccoglieranno fondi per l’acquisto di apparecchiature per la Pneumologia forlivese e il Centro Fibrosi Cistica di Cesena. "La cena – dichiara Buccioli – ha già registrato quasi 400 prenotazioni. Il doppio rispetto al 2023".

Sharing Breath prosegue anche sabato 14 con una giornata dedicata allo sport e alla salute. Alle 9.30 la sala del consiglio ospiterà il convegno ‘Giornata dello sport equo, inclusivo e di integrazione’ organizzato da Silvia Camporesi, bioeticista (le conferenze verranno trasmesse anche in streaming sui canali social Ammp). Intanto, piazza Saffi si trasformerà nella ‘Piazza del respiro’ accogliendo associazioni di volontariato e sportive che faranno provare tiro con l’arco, hockey e perfino un simulatore di F1 con l’ex pilota Vincenzo Sospiri. Verranno allestiti anche punti informativi per test gratuiti. Da piazza Saffi partirà anche la ‘Pedalata del Respiro’, percorso in bicicletta fino a Cervia all’insegna del benessere.

Il momento culminante della giornata sarà l’evento serale con la ‘Notte dei Respiri’ che vedrà in concerto Luca Bollini con i ragazzi dell’Istituto Masini e del Liceo Canova. Durante l’evento si esibirà anche il mentalista Luca Tesei e verrà dedicato un minuto di ‘respiro consapevole’ a tutti i pazienti. "Forlì – spiega Venerino Poletti, direttore di Pneumologia del ‘Morgagni-Pierantoni’ e fondatore della manifestazione – ha una lunga storia nel trattamento delle malattie polmonari per il suo importante sanatorio. Queste patologie sono la terza causa di morte, occorre maggiore attenzione ai corretti stili di vita".

Il sindaco Gian Luca Zattini ha sottolineato l’importanza e il valore della manifestazione: "Durante queste giornate il tema centrale è la prevenzione, una parola magica che guida la nostra sanità, come ci ha insegnato il professor Dino Amadori. Vogliamo che questo evento diventi una tradizione".

Valentina Paiano