"Sherlock? Mi viene naturale. Affascinante come un supereroe"

Un viaggio nella Londra vittoriana tra misteri, indagini e colpi di scena: arriva al teatro Diego Fabbri ‘Sherlock Holmes - Il Musical’, con protagonista Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. In scena venerdì, sabato alle 21 e domenica alle 16, lo spettacolo - già sold out in tutte le date - riunisce più di venti performer in un musical che fonde mistero e ironia, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico fino all’ultimo istante. Eccezionalmente, l’incontro con gli artisti nel Ridotto si svolgerà domenica alle 11 (e non sabato alle 18).

Marcorè, com’è nato il progetto di trasformare Sherlock Holmes in un musical?

"Questa è un’idea che hanno avuto il produttore, il regista e il drammaturgo, cioè Andrea Cecchi e Alessio Fusi. Quando me l’hanno proposto, ho detto subito che mi interessava e loro sono rimasti sorpresi di aver trovato così rapidamente lo Sherlock che desideravano. Lo spettacolo doveva debuttare già diversi anni fa, ma poi è arrivato il Covid e tutto è stato rimandato. Finalmente, l’anno scorso abbiamo trovato il momento giusto e ora ci apprestiamo alla seconda stagione".

Quanto sente di aver messo di sé in questo ruolo?

"Mi piaceva l’idea di impersonare il detective londinese, un personaggio che tutti conoscono e di farlo in una formula particolare come un musical che non è completamente cantato, ma un mix di danza, canzoni e parti recitate, come fosse teatro di prosa. Un equilibrio tra i linguaggi che trovo molto stimolante. Nel mio Sherlock c’è parecchio di me: gli ho trasmesso parte del mio stile e un certo umorismo. Il suo spirito britannico, in fondo, non è lontano dal mio modo di essere, e indossarne i panni mi viene naturale".

Com’è stato mettersi alla prova con un musical?

"Non è molto diverso da uno spettacolo di prosa con 5 o eci persone sul palco. Per quanto mi riguarda, non è stato più difficile: non ballo, anche se l’avrei fatto volentieri, e canto qua e là, ma il cuore resta la storia, il giallo, l’enigma da risolvere".

Sherlock Holmes ha più di un secolo ma continua a conquistare i lettori. Cosa lo rende ancora attuale?

"Due aspetti. Il primo è il fascino del mistero: il giallo è un genere che continua a funzionare, tanto che molta letteratura contemporanea ruota ancora attorno a casi da risolvere e investigatori. Il secondo riguarda il suo ‘superpotere’: la capacità di cogliere i dettagli e ricostruire un intero mondo a partire da un piccolo indizio. È qualcosa di affascinante, anche se poco realistico. In fondo, suscita lo stesso tipo di attrazione dei supereroi - da Spiderman ai Fantastici Quattro - naturalmente con le dovute differenze".