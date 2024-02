Shopping nel borgo: torna il mercatino di Forte dei Marmi

A Castrocaro tornano le ‘domeniche di shopping nel borgo’, giornate interamente dedicate agli acquisti e alle vasche tra le vetrine e gli stand degli ambulanti, rese peculiari dalla presenza delle bancarelle del mercatino da Forte dei Marmi. Un appuntamento atteso che negli anni ha sempre riscosso successo richiamando clienti da tutto il circondario. In viale Marconi dalle 8 alle 19 saranno proposti capi di abbigliamento, in particolare in cashmere e firmati per uomo e donna, quindi accessori, lenzuola, tovaglie e tanti altri articoli di alta qualità. Ma non saranno solo i venditori della Versilia a essere protagonisti: i negozi cittadini saranno aperti e in mattinata, come ogni domenica, sarà possibile inoltre fare acquisti al farmer market, allestito nell’area mercatale Poggiolini, con freschissimi prodotti a chilometro zero: non solo frutta e verdura ma anche pane, latticini, fiori, piante e tanto altro.

Nel corso della giornata sono previste attività di intrattenimento e musica itinerante. Per gli amanti della cultura e in particolare di storia, arte, architettura, usi e costumi da non perdere la visita guidata a pagamento al Palazzo pretorio di Terra del Sole, in programma alle 15.30 (prenotazione obbligatoria entro le 12 di sabato al 349.9766518 via whatsapp o sms). Per chi non riuscisse a essere presente alla domenica di shopping nel borgo, ci saranno altre opportunità: il Mercatino da Forte dei Marmi e il mercato del Forte ‘200% Forte dei Marmi’ torneranno il 12 maggio e il 10 novembre. Per informazioni, contattare l’ufficio Iat di Castrocaro allo 0543.769631, info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli