Show al Testori sul rapporto uomini/donne

La Compagnia teatrale Malocchi&Profumi porta in scena stasera alle 21, al Teatro Testori (via Vespucci 13) ‘Niente da dirci’, spettacolo scritto e diretto da Stefano Luccaroni, col patrocinio del Comune di Forlì-Centro Donna, e interpretato da Giulia Ferretti, Roberto Banterle, Roberto Zambelli, Eros Quercetani, Enrico Biondi, Stefano Vermiglio, Mauro Morigi, Marco Furno; aiuto regia Francesca Guidi, scenografie di Malocchi&Profumi. Uno psicologo cerca di coinvolgere un gruppo di pazienti con un esperimento di teatro-terapia per affrontare l’argomento dei rapporti fra uomini e donne. L’obiettivo è quello di smettere di sentirsi vittime o di sentirsi troppo sicuri e procedere per un percorso di pace con se stessi. Occorre analizzare il concetto di essere uomini, come tradizionalmente lo sono stati quelli delle passate generazioni, stereotipo non più ammissibile.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 (soci FO_emozioni e over 65). Info: 340.4625535 - malocchieprofumi@virgilio.it).