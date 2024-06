Show cooking di chef Zoffoli. Eventi per grandi e piccini

Ad inaugurare la Festa, alle 17,30 nella chiesa dei Servi a Forlimpopoli, il convegno ‘La cucina italiana nel mondo’. Casa Artusi e Accademia Italiana della Cucina hanno presentato all’Unesco il dossier per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Il convegno intende valorizzare la dimensione internazionale della nostra cucina. Alle 19,30 l’arena di piazza Fratti si anima con le note dei Pagonz e il loro repertorio che si estende dal pop internazionale al cantautorato italiano.

Come ogni sera, piazza Pompilio alle 20 diventa il teatro degli show cooking. Oggi, a cura dell’Associazione Cuochi Artusiani Forlì-Cesena, è la volta di Albarosa Zoffoli, Lady chef Federazione Italiana Cuochi. Zoffoli è una chef nota per aver partecipato ad alcune trasmissioni culinarie in tv. È insegnante di cucina, specializzata in pasta fresca. Sempre dalle 20 la Sala Bertozzi di piazza Fratti accoglie ‘La mattoncinoteca in mostra’, esposizione e gioco con gli arcinoti mattoncini. Il fossato della rocca sarà il teatro per lo spettacolo per bambini ‘Spaventati panettieri’ a cura di Teatro delle Forchette: due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri. Di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni di Collettivo Clown. Alle 21,45 il fossato della Rocca si trasforma nel luogo ideale per ascoltare la musica dal vivo di ‘Just me’ con il musicista Marco Franchini. Per tutta la serata animazione per le vie con gli artisti di strada: Luca Galli con ‘Quando il calcio incontra l’arte’ e Tony Clown con ‘Un Clown in cerca di risate’.