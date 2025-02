Show del benessere e della sostenibilità

I padiglioni della Fiera di Forlì ospiteranno domani e domenica Natural Expo, manifestazione del benessere olistico dell’individuo e per il rispetto dell’ambiente, con 250 espositori specializzati.

Natural Expo è una vetrina espositiva allestita su 14000 metri quadrati che offre una vasta scelta di proposte e di prodotti innovativi per il benessere: cosmesi naturale, alimentazione biologica e vegana, risparmio energetico, arredamento, erboristeria e medicina alternativa.

Sono previste conferenze dedicate al benessere con i migliori esperti del settore, laboratori interattivi per approfondire tecniche e metodologie e scambi di esperienze con professionisti e appassionati di tutto il mondo. Complessivamente saranno presenti 250 espositori specializzati e selezionati pronti a consigliarti per la casa, la persona, la famiglia, includendo gli animali. Tra le novità, ‘Essentiae’, congresso internazionale di ’Floriterapia’, dal titolo ‘Da Bach in poi, gli sviluppi della Floriterapia’. E poi stand e operatori specializzati, mentre il ’Gruppo accademico ufologico Scandicci’ organizzerà il convegno ‘Dal nostro passato… al nostro futuro’.

Spazio anche a ’Il Maschie e Il Femminile fuori e dentro’, un concerto ancestrale e cerchio di ascolto e parola dedicato al maschile e una mostra ’vis vitae’ ispirata al ’Principio creativo femminile’.

Fra gli ospiti di fama internazionale spiccano Eduardo Grecco, Ian White, Maria Elisa Campanini, Marcella Rioseco Murder, SwamiLeandro, Stefania Zani, Radha Rajani, Stefania Laila Marinelli, Claudio Cardelli, Rino Capitanata, Sendi Florasi, Lisa Morello, Cosimo di Giovanni, Carlo di Litta e Marco Galli. Confermate le seguenti aree tematiche Thai con massaggi e ristorazione; area Tibet con conferenze, mercatino e stand dei monaci dedicato alla realizzazione del mandala per la pace e ai consulti; officina Olistica; Crystal Corner; Piramide energetica; Ritorno alle Origini; VitaeCasa; Cosmesi bio e Fashion; e Anima Creativa.

Domani e domenica, biglietto intero 10 euro; ridotto 8; congresso Essentiae 12 euro. Info: www.naturalexpo.it.