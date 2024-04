Sì a 4 nuove aree: è polemica. In aula anche gli ambientalisti

Momenti di tensione ieri nel consiglio comunale fiume – della durata di oltre 3 ore e mezzo – che prevedeva all’ordine del giorno l’autorizzazione alla stipula di quattro dei sette accordi operativi per nuovi insediamenti produttivi e residenziali (gli altri tre saranno all’ordine del giorno del consiglio del prossimo lunedì; tra questi il Polo H a Vecchiazzano, vicino all’ospedale). Hanno ottenuto il via libera gli insediamenti in località Ospedaletto (via Eritrea), in via Golfarelli e nella zona produttiva di Villa Selva, tra via Masetti e via Mattei, e tra via Mattei e via Galli boi: questo era il caso del grande polo logistico cosiddetto ‘Mattei 2’.

Il dibattito si è svolto davanti a una trentina di cittadini, in gran parte appartenenti alle associazioni ambientaliste che avevano annunciato la loro partecipazione. Nell’impossibilità di portare in aula striscioni, e necessariamente in silenzio, una decina di loro avevano le spille del comitato No Megastore con scritto "Non in mio nome", a marcare la contrarietà.

A illustrare i quattro progetti è stato il vicesindaco Daniele Mezzacapo (sua la delega all’urbanistica) che, richiamando la legge regionale 24 del 2018 sul consumo di suolo, ha ricordato come si tratti di progetti eredità del passato. Se parte del centrosinistra ha riconosciuto la paternità di certe scelte, ha altresì sottolineato il mutamento della realtà nel tempo, anche alla luce dell’alluvione della scorsa primavera. Il capogruppo Pd Soufian Alemani e l’esponente del Movimento 5 Stelle Franco Bagnara hanno chiesto invano di sospendere la decisione "vedendo disconosciuto in tali accordi l’interesse pubblico".

Durissimo l’intervento di Loretta Prati del Pd: "Questa è la penultima puntata di un brutto capitolo dell’urbanistica di Forlì – le sue parole –. Cercate di dare responsabilità ad altri senza considerare quanto è cambiato in questi anni. Il Covid ha portato i cittadini a rivalutare la salute e il rapporto con la natura". L’esponente del Pd ha poi sottolineato il mutamento delle dinamiche commerciali alla luce dell’esplosione dell’e-commerce. "Potevate assumere l’onestà politica e intellettuale delle vostre scelte, cambiare prospettiva. Facendo un passo indietro anche anche attraverso la redazione del Piano urbanistico generale (Pug): 260.000 metri quadrati in un colpo solo sono un’offesa ai forlivesi", da parte di chi ha già "sfigurato il centro con insegne luccicanti ed enormi scatoloni in cemento".

"Si tratta di aree che non corrono alcun rischio a livello idrogeologico", la posizione di Lauro Biondi (Forza Italia) che ha definito gli esponenti di minoranza "politicamente avveduti ma intellettualmente scorretti". "La nostra è una posizione chiara, netta e coerente – l’affermazione di Federico Morgagni di Forlì e Co. –. Non abbiamo bisogno di espansioni produttive e commerciali, né di erigere nuovi condomìni in una città che conta 2000 alloggi sfitti. È una progettualità che non qualifica la città". Il collega di partito Giorgio Calderoni rimpalla la responsabilità al centrodestra. Mentre non accetta la strumentalizzare dell’alluvione il leghista Massimiliano Pompignoli: "Tutti i disastri avvenuti sono frutto di scelte urbanistiche fatte da voi".