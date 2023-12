Si accende ‘Forlì che brilla’. Feste sì e con più iniziative : "ma ripensate per l’alluvione"

È ufficiale: il campanile di San Mercuriale sta per animarsi di nuovo in occasione delle feste natalizie. Il tema di ‘Forlì che brilla’ di quest’anno sarà ‘Christmas in the world’ – ovvero ‘Natale nel mondo’ – e vedrà un videomapping decisamente in grande: parliamo di 2.500 metri quadrati di proiezione in totale, dei quali 1.300 di proiezione animata e altri 1.200 di illuminazione fissa. Le luminarie non saranno da meno: in tutto si parla di 5 chilometri di illuminazione, 18 stelle sui campanili e 11 di questi illuminati in città e nel forese.

I fondi investiti, però, non sono i 740mila della variazione di bilancio, ma 532mila, dei quali 376mila a carico del Comune e 150mila ottenuti grazie agli sponsor. "Quello di quest’anno – interviene l’assessora al centro storico Andrea Cintorino – sarà un Natale diverso da quello degli scorsi anni, ma abbiamo comunque voluto investire per poter vivere insieme un momento di spensieratezza dopo l’alluvione di maggio. Il progetto ‘Forlì che brilla’ è triennale e prevedeva un crescendo, ma abbiamo dovuto rimodularlo visto il Covid, la crisi energetica e l’alluvione, però non abbiamo voluto rinunciare a regalare un bel Natale alla città".

Nei giorni scorsi sono già state accese le luminarie e sono attivi i mercatini, la pista di pattinaggio e la giostrina, ma altre sorprese sono in arrivo dall’8 dicembre. È riconfermata la ‘Casetta di cristallo’ che ospiterà laboratori e attività per i più piccoli (inizialmente solo il pomeriggio, poi, con la chiusura delle scuole, anche la mattina).

In piazzetta della Misura sarà allestito il ‘Magico borgo di Natale’ e nello stesso spazio ci sarà anche la casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare il loro eroe, affiancato dal fedele elfo, per scattare una foto di famiglia e magari lasciare una letterina. Tra le novità c’è la pista delle slitte di Babbo Natale: una pista dove correre su delle slitte a tema natalizio.

È una new entry anche la sezione musicale del Natale: 30 band locali si sono offerte di suonare gratuitamente (ma sarà il Comune a pagare la Siae e il service) in tre punti strategici della città. Dal venerdì alla domenica, nel pomeriggio, gli artisti si alterneranno sui tre palchi allestiti in corso della Repubblica, vicino all’hotel della Città, ai Giardini Orselli e in piazzetta San Crispino. Sul posto sarà sempre presente un totem con un qr-code grazie al quale si potrà scaricare il programma completo con tutte le esibizioni.

Un occhio di riguardo va agli alluvionati: "Continua la raccolta fondi sull’iban dedicato – specifica Cintorino – e, in occasione delle feste, nello spazio dell’ex ‘Rondo point’ sarà possibile reperire tutte le informazioni utili per fare la propria donazione. Non solo: in municipio, di fianco al Presepe, saranno esposte anche alcune toccanti immagini dei giorni dell’alluvione. Anche i gestori della pista di pattinaggio vogliono fare la loro parte e si sono impegnati a garantire biglietti omaggio per tutti i bambini che provengono dai quartieri alluvionati".

Tema soste gratuite: anche quest’anno, nel periodo delle feste, si potrà parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu a partire dalle 13, ma c’è una differenza rispetto allo scorso anno, infatti la sosta non sarà illimitata, ma con disco orario di due ore: "In questo modo – precisa Cintorino – si favorisce un ricambio delle auto, evitando che gli stalli siano utilizzati per tutto il giorno dai residenti o dai lavoratori del centro storico".

"Le iniziative natalizie di quest’anno – il commento del vicesindaco Daniele Mezzacapo – contribuiscono a ridare alla città quello spirito natalizio che abbiamo cominciato a restituire già nel 2019. Non abbiamo voluto venire meno perché la città risponde e i cittadini tornano a vivere il centro storico. Abbiamo voluto realizzare un Natale per tutti, con le migliori intenzioni e stando molto attenti nelle spese. Speriamo davvero che nessuno voglia boicottarlo, come è stato detto nelle scorse settimane".