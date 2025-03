Si aggiungono quattro comuni ciociari

Continua, anche se lentamente, a crescere la lista di città candidate a capitale della cultura per il 2028. Gli ultimi nomi arrivati sono quelli di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli: quattro comuni in provincia di Frosinone che, però, correranno insieme in quanto ‘città erniche’, ovvero abitate dall’antico popolo. Un caso simile a quello di Forlì e Cesena che progettano di concorrere insieme al titolo. Anche la ‘scappatoia’ sarebbe la stessa: nonostante il regolamento preveda un solo candidato, infatti, è sufficiente scegliere un Comune capofila che includa dei progetti proposti anche le realtà vicine. Se i quattro sindaci dei Comuni laziali hanno firmato nei giorni scorsi un documento che li affratella ufficialmente, però, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il collega di Cesena Enzo Lattuca non hanno organizzato una cerimonia analoga. Tuttavia, la volontà di coinvolgere Cesena è stata formalizzata anche di fronte al ministro alla cultura Giuli, venuto in visita a Forlì in occasione dell’inaugurazione della nuova grande mostra.

Tra i candidati per il 2028, per il momento, oltre ai quattro Comuni ciociari, c’è la calabra Crotone (unico capoluogo di provincia, per ora), Fiesole, Colle Val d’Elsa (entrambe toscane), Moncalieri in Piemonte, Galatina in Puglia, la campana Valle Cudina e Tivoli nel Lazio. Qualche mese fa aveva pensato alla candidatura anche la zona della Bassa modenese, ma l’idea sembrerebbe non aver avuto seguito. Per proporsi ufficialmente, del resto, c’è ancora tempo e l’elenco è inevitabilmente destinato ad allungarsi ancora.