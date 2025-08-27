"Sì al Museo del Volo". Il ministro Giuli incontra la soprintendente

Il museo del volo? Piace anche al ministro della Cultura Alessandro Giuli. A darne notizia è stata ieri la deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, a seguito del confronto avuto con il Ministro alla Cultura, assieme al vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e alla soprintendente Federica Gonzato, presso il Meeting di Rimini. Giuli aveva già visitato l’ex collegio aeronautico (presso la scuola media ‘Caterina Sforza’ in piazzale della Vittoria) a febbraio. Questo incontro in presenza della Soprintendenza fa pensare che gli scogli burocratici si possano aggirare.

"Ancora una volta – sottolinea Buonguerrieri – il governo Meloni conferma di essere sensibile e amico della cultura, valorizzando i beni e il patrimonio artistico del nostro territorio e della nostra nazione: per questo, esprimiamo nuovamente soddisfazione e gratitudine". E ricorda che Giuli "ci ha ricevuto a Roma il 15 gennaio ed è venuto a Forlì il 22 febbraio" e continua "a mantenere un dialogo proficuo e proattivo".

Si tratterebbe di dividere i mosaici dal resto della scuola consentendo così la visita agli appassionati d’arte. A sottolineare la rilevanza del progetto, benché ancora in fase embrionale, è il vicesindaco di Forlì con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno: "L’idea del museo dei mosaici con la storia del volo si inserisce nel contesto della valorizzazione del ‘Miglio bianco’, il percorso che dalla stazione ferroviaria arriva fino a piazzale della Vittoria. Il tratto è caratterizzato dalla varietà progettuale e dei linguaggi architettonici del primo Novecento, con monumentali edifici in prevalenza colorati secondo le varie tonalità di bianco dei paramenti murari e degli intonaci dipinti. Un percorso dal forte impatto scenografico, a cui l’amministrazione comunale sta dedicando sempre maggiore attenzione". Bongiorno ricorda che "l’idea del Museo del Volo era già stata avanzata in passato dallo stesso sindaco Zattini e rimane un obiettivo dell’amministrazione". A tal proposito, ringrazia la soprintendente Gonzato "per l’atteggiamento di costruttiva collaborazione".

Dopo il restauro del monumento ai caduti e la riqualificazione del manto stradale del viale, c’è ora l’intenzione di procedere proprio con il recupero degli intonaci dell’ex Collegio Aeronautico "con il ripristino dell’originario colore bianco avorio – spiega Bongiorno – come nell’intervento già avvenuto sulla grande parte dell’edificio che affaccia su piazzale della Vittoria e su viale Roma. In più, si sta procedendo al restauro funzionale dell’ex Gil, come futuro auditorium della musica e il Museo della Ginnastica". L’auditorium è atteso entro fine anno. Inoltre, secondo la nota, Bongiorno "sta lavorando per rendere i mosaici del volo visitabili ogni domenica a partire da ottobre".