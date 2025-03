Sì al parcheggio per la Bonfiglioli: "Intesa entro 120 giorni, i lavori fra un anno"

Il consiglio comunale ha votato ieri la variante urbanistica, per ampliamento aziendale, che riguarda il Gruppo Bonfiglioli. L’azienda potrà così costruire il parcheggio per dipendenti su via Bianco da Durazzo con pensiline fotovoltaiche. Un iter iniziato 2 anni e mezzo fa. "Ma che si è bloccato per oltre un anno – ha attaccato il sindaco, Gian Luca Zattini – per il diniego di Enel. Non consideravano che l’energia prodotta dalle pensiline potesse essere consumata dall’azienda stessa, perché a dividerla dal parcheggio c’era una strada. Enel voleva comprare l’energia a due lire, per poi rivenderla alla stessa azienda a dieci volte tanto".

Sulle tempistiche di realizzazione è stato l’assessore all’urbanistica, Luca Bartolini, a precisare: "La Bonfiglioli ora avrà 120 giorni per firmare la variante. Se ciò non avvenisse, il permesso per costruire decadrebbe. Al momento della firma la ditta dovrà versare 800mila euro per gli oneri di urbanizzazione e presentare una fidejussione da 1,4 milioni. Poi ci sarà un anno per dare l’avvio ai lavori".

ma. bo.