"Si apra ‘Casa Palmezzano’ nella loggia di corso Garibaldi"

Istituire in corso Garibaldi ‘Casa Palmezzano’ e farne la prima tappa di un itinerario artistico in città. Questa la proposta dell’associazione forlivese Metropolis, guidata da Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui. "Storicamente il pittore non vi abitò mai – precisano –, ma le mura erano di sua proprietà e la caratteristica del luogo, ovvero il portico con capitelli a goccia senza colonne, rendono unica questa strada". La casa, di fatto, si trova al primo piano della loggia più antica della città, la cosiddetta ‘Loza de’ Pont de’ Brocch’: "È più che necessario che la città tributi il ricordo e l’arte di Marco Palmezzano, il grande maestro del Rinascimento pittorico". I tre hanno prospettato questa soluzione durante le camminate culturali ‘Per... corsi’, organizzate dall’associazione: nel concreto l’idea è quella di "attivare un progetto che preveda la custodia e l’esposizione di opere d’arte, dipinti, copie , sculture, ceramiche, arredi e altri oggetti strettamente connessi a Palmezzano, e anche omaggi di altri artisti a lui riconducibili. Lì si potrebbero organizzare eventi e conferenze".