Si apre il sipario su giovani aspiranti attori: prende il via oggi il laboratorio di recitazione

Al teatro Il Piccolo di Forlì si terrà a partire da oggi e fino al 3 maggio un laboratorio di teatro e musica per gli adolescenti realizzato da Accademia PerdutaRomagna Teatri insieme all’Amministrazione Comunale. Si terranno in tutto otto lezioni condotte da due professionisti: Daniela Piccari, attrice e cantante e Andrea Alessi, musicista e compositore. Il laboratorio si inserisce nel ciclo di incontri su ’Racconto e critica teatrale’ avviato in relazione con la rassegna di drammaturgia contemporanea ‘Teatri d’Inverno’ e al laboratorio teatrale multilingue su ‘Teatro e Interculturalità’ del Campus di Forlì, pensati per avvicinare i giovani al mondo del teatro.

Il Laboratorio ‘Teatro e Musica’ è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni interessati a diventare consapevoli della forza espressiva del proprio corpo e della loro voce per poter esprimere le loro qualità creative ed emotive sul palcoscenico assieme ad altri giovani. Questi laboratori sono particolarmente importanti in un periodo storico in cui i ragazzi sono rimasti per troppo tempo isolati a causa della pandemia e ora hanno bisogno di ritrovare la dimensione sociale e comunitaria che il palco può favorire.

I movimenti del corpo assieme alla forza della voce oltre ad evidenziare l’espressività personale di ogni ragazzo diviene un momento importante a livello formativo e sociale. L’interesse dimostrato dai giovani e dai loro genitori per questa iniziativa è una chiara testimonianza di quanto il teatro sia considerato importante per tutte le età. Al termine della parte laboratoriale che è riservata ai ragazzi è prevista una prova aperta al pubblico.

r. r.