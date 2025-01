A Castrocaro Terme e Terra del Sole si aprono oggi le iscrizioni al nido d’infanzia ’La coccinella’ per l’anno educativo 2025-2026. Potranno essere iscritti i bimbi che al 1° settembre 2025 abbiano compiuto 9 mesi. I piccoli di età inferiore, potranno essere ugualmente iscritti ma verranno inseriti al nido solo al compimento del nono mese.

I posti sono riservati prioritariamente: agli utenti già iscritti nell’anno 2024-2025; agli utenti, residenti, diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali; ai residenti nel comune; ai non residenti e agli iscritti fuori termine. I moduli possono essere richiesti via mail a danielepellegrinelli@formulaserviziallepersone.it allegando il modello Isee rilasciato nell’anno 2025 (coloro che scelgono di non presentarlo, saranno soggetti alla retta massima). Verranno successivamente inviati ai richiedenti il regolamento tariffario 2025-2026 e la scheda di iscrizione. Info: 0543.474889.

Si aprono oggi anche le iscrizioni al servizio di pre-scuola e refezione scolastica. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 28 febbraio. La domanda per la mensa va presentata solo all’inizio del ciclo scolastico (primo anno di scuola dell’infanzia e primo anno di scuola primaria). Per assistenza, è possibile contattare lo sportello servizi sociali al 334.1566956 dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.

Per i servizi scolastici è stabilita una gradualità nella contribuzione da parte dell’utente in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza. In caso di speciali esigenze dietetiche o per motivi di salute, etnici, religiosi o altro, è necessario informare gli uffici via mail a serviziscolastici@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it. Info: 334.1566956 – 0543.765530 – 0543.765529.