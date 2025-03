Si avvicina la Segavecchia. Undici carri e grande festa

Immancabile come ogni metà Quaresima che si rispetti, torna anche quest’anno la Segavecchia di Forlimpopoli, che dal 22 al 30 marzo animerà il centro della città. Clou della manifestazione è la sfilata dei carri allegorici nelle due domeniche, con chicca finale del corso serale, alle ore 22 del 30 –, taglio della Vecchia, incendio della rocca e giochi pirotecnici.

Saranno ben 11 i carri in sfilata quest’anno e ad aprire il corteo sarà sempre lei, la Vecchia, accompagnata da un altro carro allestito da un gruppo forlimpopolese e da altri 9 provenienti da fuori. Molto nutrita si annuncia anche la sezione dei gruppi mascherati a piedi, con la partecipazione delle scuole cittadine.

"Un evento di pubblico spettacolo oggi è davvero una sfida per temerari – afferma Mirco Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, organizzatore della Segavecchia –, perché se da un lato crescono l’esperienza e l’impegno, dall’altro aumentano gli adempimenti e le responsabilità per chi si assume l’onere di portare avanti manifestazioni di questa portata. Tuttavia, la nostra determinazione resta incrollabile: la Segavecchia è e rimane la festa identitaria della città, un momento in cui ogni forlimpopolese si riconosce e, per quanto possibile, offre il proprio contributo".

Tante le collaborazioni che arricchiranno il programma della tradizionale festa che affonda le proprie radici nel buio Medioevo. Alpini e Avis garantiranno il controllo e la sicurezza agli accessi della manifestazione; Avis si occuperà anche della tradizionale tombola conclusiva. Mattoncinoteca organizzerà un laboratorio per bambini dedicato alla creatività con i mattoncini colorati. Moto Club ‘Paolo Tordi’ di Cesena proporrà due giornate per bambini con minimoto elettriche, dando ai più piccoli l’opportunità di provare l’emozione della guida. L’associazione Amici dell’Hospice farà tappa nella città artusiana con la sua iniziativa di sensibilizzazione ‘Una piega per l’Hospice’ e con la distribuzione di colombe il cui ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione.

Anche quest’anno, la manifestazione porterà nelle quattro principali piazze della città – Garibaldi, Trieste, Pompilio e Paolucci – un grande Luna Park, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con la comunità dei giostrai, parte integrante e fondamentale della festa.

L’anteprima della Segavecchia 2025 si terrà nel secondo weekend di marzo, con la distribuzione ai bambini delle scuole di Forlimpopoli e Bertinoro di biglietti omaggio per il Luna Park validi nelle Giornate del Ragazzo del 24, 25 e 26 marzo, primi giorni della festa. Il programma completo su segavecchia.it.