Si avvicina l’ora del Polo H. Supermercato e casa di riposo: lunedì il voto tra le polemiche

Il Polo H chiuderà la serie di approvazioni dei nuovi insediamenti urbanistici di questa legislatura. Dopo i quattro votati lunedì, restano i tre progetti discussi ieri in seno alla 2ª commissione (che si occupa appunto di urbanistica), il cui iter sarà sottoposto al vaglio del consiglio comunale di lunedì prossimo. Dopo il discusso polo logistico ‘Mattei 2’, tocca ora a Vecchiazzano: vicino all’ospedale sono previsti un supermercato da 1.500 metri quadri, altri punti vendita per altri 400 metri quadri e, in un secondo momento, una struttura per anziani.

"Questi progetti si sono accumulati alla fine della legislatura – hanno spiegato ieri i tecnici del Comune –, per via dello slittamento dei termini dovuti all’alluvione, anche se presentati in momenti comunque diversi". Il vicesindaco, Daniele Mezzacapo, aveva già precisato in una nota come siano state ‘solo’ sette quelle giunte al termine "delle 23 manifestazioni di interesse pervenute, di cui 14 accolte", a fronte di "una delibera del 2017 che prevedeva 96 aree commerciali". Erano gli anni della giunta di Davide Drei a guida Pd. E il rimpallo di responsabilità tra chi vecchi e nuovi amministratori, di sinistra e di destra, ha tenuto banco anche ieri, nonostante l’assenza totale dei consiglieri dem. Chi ha preso la parola è stato allora il consigliere di Forlì e Co., Giorgio Calderoni, che ha chiesto spiegazioni e chiarimenti su date di invio e ricezione, enti intervenuti, iter attuativo.

Il Polo H prende il nome dalla vicinanza dell’ospedale. Nella previsione iniziale, del 2017, erano quattro le aree che potevano essere interessate da costruzione, di queste solo una ha ricevuto un interesse vero e su questa, il lotto B. Data la vicinanza all’ospedale, le opere compensative per il nuovo insediamento prevedono un allargamento di viale dell’Appennino in avvicinamento alla rotonda con via del Partigiano, la creazione di un bypass che evita la rotatoria provenendo dalla città, con conseguente tombinamento del canale di Ravaldino nei pressi della rotonda, il rinforzo del passaggio sul fiume Rabbi, al momento solo ciclopedonale, per eventuale passaggio dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza, cioè qualora il ponte di Vecchiazzano sia intasato di traffico. Inoltre verrà costruita una pista ciclabile a lato di via Forlanini, dalla rotonda con via del Partigiano fino alla rotonda di ingresso all’ospedale. Ci sarà anche un parcheggio a servizio della struttura di vendita e la realizzazione di un piccolo bosco urbano.

Anche se tecnico, il dibattito aveva sottolineature che preludono allo scontro politico che probabilmente ci sarà in sede di consiglio comunale, come i continui rimandi da una parte a "la Provincia lo sapeva", "il Cuav non ha avuto eccezioni da fare" (con riferimento a organi, compresa la Regione, amministrati dal Pd); dall’altra si sottolinea che "la Giunta ha approvato". Tra il pubblico, presente anche il direttore di Confesercenti Giancarlo Corzani, che nei mesi scorsi aveva polemizzato con l’amministrazione comunale proprio per la prossima approvazione del Polo H.