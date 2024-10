Si celebra il martirio di Silver Sirotti

Si celebra domani la giornata del ferroviere, istituita dalle Ferrovie dello Stato nel 1955. L’appuntamento, aperto al pubblico, è organizzato dal gruppo "Amici del treno Forlì", con il patrocinio di Fondazione FS Italiane e in collaborazione con l’associazione Dlf Ravenna-Faenza, e partirà alle 10 al giardino della stazione di Forlì: si può accedere dal marciapiede (lato Bologna) o da viale Colombo, con parcheggio libero adiacente all’area.

Il pensiero degli organizzatori andrà ai ferrovieri deceduti in servizio o per incidenti sul lavoro. Quest’anno ricorre anche il 50° anniversario della morte di Silver Sirotti, in servizio sul treno Italicus del 4 agosto 1974, e il fratello Franco ricorderà la storia della strage. Don Carlo Guardigli, parroco della chiesa dei Cappuccini, commenterà l’evento e concluderà con la benedizione del cippo commemorativo, con la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini, di istituzioni cittadine, rappresentanti del gruppo Ferrovie dello Stato e di alcune scolaresche.

Seguirà una visita guidata agli spazi museali condotta dal direttore Elio Leoni e dai componenti del gruppo "Amici del treno". Sarà presentato anche il libro "Il treno alle porte del paradiso" del professore universitario Stefano Maggi, di Pino Tuscano, presidente dell’associazione Dlf, Fabrizio Barabesi, giornalista, con un’introduzione di Stefano Pierini di Fs.

Alle 12.30 la giornata si concluderà con un momento conviviale presso la "Osteria Dalla Maria", con prenotazione obbligatoria. Per informazioni, e-mail: dlfravenna@dlf.it. Elio Leoni: 347 3698902.

Gianni Bonali