Si cerca il vincitore di 10mila euro mai ritirati

Cinque premi da 10mila euro del SuperEnalotto non ancora stati riscossi in Emilia Romagna.

Uno di questi è stato vinto al Viatmina’S di via Gorizia, 238 AB, e riguarda l’estrazione numero 201 di giovedì 19 dicembre 2024. L’azienda ricorda che il premio va in scadenza il prossimo 20 marzo, dopodiché non sarà più possibile ritirarlo.

I premi sono legati all’iniziativa di SuperEnalotto SuperStar dal titolo ’Regala un Sogno’, che ha distribuito, complessivamente, 10 milioni di euro nell’arco di 4 concorsi.