Si cercano 50 volontari in aiuto ai bimbi in Africa

Torna nelle librerie Feltrinelli la raccolta fondi natalizia di Mani Tese ’Molto più di un pacchetto regalo’ per sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo, in collaborazione con Feltrinelli. Per realizzarla Mani Tese cerca 50 volontarie a Forlì che aiutino a impacchettare regali alle librerie Feltrinelli dal 24 novembre al 24 dicembre e sostenere così le iniziative dell’Ong per garantire il diritto all’istruzione dei bambini in Benin. Per info: www.manitese.it, nella pagina dedicata a Forlì.