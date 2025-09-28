Si chiude con Iannacone: "Storie dalla tv al teatro"

Chiudere un festival con un racconto. Non un racconto qualsiasi, ma quello di Domenico Iannacone, giornalista, che da anni porta in televisione le voci dimenticate che diventano specchio di un Paese intero. Con ‘Che ci faccio qui, in scena’ (il nome deriva dal programma di Rai3), stasera alle ore 21 nell’auditorium della chiesa di San Giacomo, sarà lui a salutare Forlì e l’edizione 2025 del Festival del Buon Vivere (ingresso gratuito).

Iannacone, da dove nasce l’idea di proporre una trasposizione teatrale del suo programma tv?

"È stato inizialmente un atto di resistenza: volevo che il progetto potesse vivere anche al di fuori della televisione, perché ne riconoscevo la valenza sociale e umana. All’inizio era una scommessa. È stato come se il teatro mi avesse teso la mano: ho colto al volo questa possibilità ed è stata una bella intuizione".

Quali possibilità apre il palcoscenico che il piccolo schermo non può offrire?

"C’è una metodologia diversa: in tv parlo pochissimo, tutto è molto rarefatto dal punto di vista verbale. A teatro, invece, divento narratore e questo mi espone molto di più, mi mette a nudo. Poi c’è il rapporto diretto con le persone: il pubblico resta avvinto. C’è la possibilità di raccontare anche aspetti che in tv non trovano spazio: ad esempio, durante i monologhi in scena posso rievocare anche i dettagli come gli odori. È un modo per entrare più in profondità nelle storie, ed è un grande privilegio".

C’è una storia, tra le tante vissute, che l’ha colpita in modo particolare?

"Io vivo le storie in maniera totalizzante, mi restano dentro e tornano a seconda del mio stato d’animo. A volte penso a Pierpaolo, che curava la madre malata di Alzheimer; altre volte a Guglielmo, che abita in una casa senza corrente elettrica; oppure a Nino, costretto a vivere piantonato nella sua fabbrica di Gioia Tauro perché vessato dalla ’ndrangheta. Sono tutte storie importanti, non saprei sceglierne una: le amo tutte allo stesso modo".

Dopo tanti anni, cosa la spinge ancora a vestire i panni dell’affabulatore?

"Guardandomi indietro, conto più di cento puntate in televisione, in pratica è come se avessi fatto cento film. Ciò che mi mantiene vivo è la curiosità: sono una persona attenta a quello che accade intorno a me. E credo che sia fondamentale raccontare le storie minime, quelle che sembrano piccole e ininfluenti, perché lì sta il sale della vita".

Che risposta si aspetta da parte degli spettatori forlivesi?

"In Emilia-Romagna il pubblico è sempre molto attento alle dinamiche sociali. Mi aspetto partecipazione. Spero possa nascere una sorta specchio tra me e loro, in cui guardarci negli occhi e immaginare il mondo da un altro punto di vista rispetto a quello che viviamo oggi".

Valentina Paiano