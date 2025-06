"Si creeranno disagi inutili"

Sta aspettando il suo turno alle poste di via Volta, Loris Molenda, pur non essendo un frequentatore abituale di quest’ufficio: "Di solito – spiega – faccio riferimento all’ufficio di via Edison, che però in questi giorni era chiuso per lavori. Appena arrivato ho visto affisso alla porta un cartello che annuncia che quest’ufficio scomparirà da qui a un paio di settimane e ci sono rimasto male: trovo che siano chiusure assurde che mettono in difficoltà gli utenti, basti pensare che da poco è venuta meno anche la sede al Foro Boario, lasciando sguarnita una grossa fetta di città". "Questi uffici – prosegue Loris – vengono considerati quasi di troppo, ma la fila è sempre molta, a dimostrazione di quanto siano ancora utili e quanto le chiusure creino dei disagi che potrebbero essere evitati".