"Si creino attività sociali e sportive"

"Mi piacerebbe che sorgessero delle attività di volontariato magari gestite da giovani e associazioni locali per aiutare gli anziani. Lo spazio è molto grande si potrebbero prevedere anche servizi per lo sport come campi da basket e da padel". Sono le parole di Marco Spadazzi, 35enne, impiegato in banca, in zona per recarsi in un vicino esercizio. Aggiunge: "La città dovrebbe essere coinvolta nella progettazione per riqualificare la centrale. Si possono trovare risorse anche attraverso il crowdfunding: donare per avere poi servizi per la comunità". Ci vuole, secondo lui, anche più informazione, perché "io ad esempio non conoscevo che la situazione di abbandono fosse così seria".