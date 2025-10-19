Si decide il 24 ottobre. Consulta, avanti solo i nomi all’unanimità. Ma qui pare impossibile

Come si decidono i nomi di strade, piazze, aree verdi? L’ultima parola è della giunta comunale. Che però si avvale normalmente del parere di una consulta toponomastica cittadina. A questa si è rivolto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha avanzato la proposta di intitolare un luogo pubblico a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Luca Zattini trarrà poi le conclusioni del lavoro degli esperti che si riuniranno il 24 ottobre, per la prima volta nella legislatura iniziata nell’estate 2024. Non ci saranno, in questo caso, passaggi in consiglio comunale.

I componenti della consulta toponomastica vengono nominati a ogni nuova consiliatura. Ne fanno parte l’assessore delegato, in questo caso Emanuela Bassi, esponente del partito di Giorgia Meloni; due consiglieri comunali, uno di maggioranza (Paolo Farneti, anche lui di FdI) e uno di minoranza (Graziano Rinaldini, Pd), oltre a cinque profili tecnici, nominati lo scorso luglio: si tratta di Matteo Freschi, Marino Mambelli, Raffaele Montalti, Mario Proli e Simone Valmori. Sono centinaia le richieste che arrivano alla consulta: possono chiamarla in causa i singoli cittadini, le associazioni, i partiti. Si va dai personaggi di fama nazionale o internazionale, a quelli più strettamente legati alla città e al territorio. Storicamente (almeno negli ultimi 15 anni) è passato solo ciò che aveva l’unanimità: per Ramelli pare già sfumata, almeno per il fatto che tra i componenti c’è Rinaldini, il cui partito ha già espresso contrarietà.

Negli ultimi anni le sedute sono diventate più rade, non essendoci più molte strade di nuova costruzione a cui dare un nome: le ultime intitolazioni sono riferite a giardini, aree verdi o rotatorie. Comunque, la consulta vaglia le varie richieste e sottopone poi alla giunta quelle che ritiene meritevoli. La più celebre, in tempi recenti, è stata la dedica dei giardini dei musei San Domenico al celebre oncologo Dino Amadori, fondatore dell’Irst, pochi mesi fa: in quel caso, fu necessaria la deroga concessa dalla Prefettura, perché erano trascorsi meno di dieci anni dalla morte. Tale limite verrà toccato a dicembre nel caso dell’ex sindaco dal 1995 al 2004 e cardiologo Franco Rusticali: gli verrà dedicato un piazzale. Si tratta, va detto, di un esponente ex Pci. Nel 2022, durante la prima giunta Zattini, fu aggiunto il nome di Angelo Satanassi (sindaco comunista di Forlì dal 1970 al 1979) al parco ‘Incontro’ di via Ribolle. Pochi mesi fa l’omaggio al senatore Dc Leonardo Melandri di fronte al Campus.

Negli ultimi anni la consulta ha approvato alcuni nomi cari anche alla destra. Per esempio Gabriele D’Annunzio, il ‘Vate’ della letteratura italiana e anche condottiero della cosiddetta ‘impresa di Fiume’ (per lui c’è un piazzale tra via Fanti e via Santarelli, vicino al parco di via Dragoni): in quel caso sei voti positivi su sei, mentre un componente era assente. Nelle vicinanze di via Martiri delle Foibe, ai Romiti, è stata intitolata una via a Norma Cosetto, istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943. Mentre alla giornalista Oriana Fallaci è dedicata un’area verde vicina ai Portici. Forlì è stata poi la prima città d’Italia a ricordare la giovanissima Saman Abbas, di origini pakistane, uccisa dai propri famigliari nel Reggiano perché rifiutava un matrimonio combinato: per lei c’è un’aiuola in piazza Ordelaffi, quasi di fronte alla Prefettura.

