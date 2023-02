"Si deve puntare sull’innovazione"

"Il monitoraggio del nostro osservatorio camerale delinea uno scenario caratterizzato da un rallentamento dell’economia globale e da un’elevata incertezza ma con gli indicatori più aggiornati migliori delle attese". Così il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini ha interpreta i dati previsionali per il 2023. all’incontro nella sala del consiglio comunale di Cesena (nella foto). "Siamo in una fase di grandi scelte delicata nella quale – prosegue Battistini – per i paesi dell’area Ue è determinante che la sfida di competitività su Industria 5.0, posta da Cina e Usa, sia affrontata con visione e imensione di livello europeo. Parallelamente, il nostro Paese deve proseguire una politica di bilancio in grado di contenere il pericolo dell’aumento degli spread e dei suoi effetti negativi, oltre che sui conti pubblici, sull’economia reale".

"Prosegue la realizzazione da parte della Camera - ha aggiunto Battistini – di un piano di azioni per supportare lo sviluppo del sistema imprenditoriale a partire da innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione per captare i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie e dalle transizioni in atto".

Alberto Biancardi, direttore Studi di Gestore servizi energetici ha presentato un focus sul quadro energetico e le possibili evoluzioni per le imprese. Quanto ai prestiti bancari alle imprese nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, su cui è intervenuto Giuseppe Genovese, capo della filiale di Forlì della Banca d’Italia, risultano in controtendenza rispetto al dato nazionale e regionale, riflettendo minori esigenze di finanziamento. Il rialzo dei tassi avviato per contrastare l’inflazione si sta trasmettendo al costo del credito bancario.