Si è spenta Elsa. Fiorini, pittrice. Domani l’addio

La pittrice forlivese Elsa Fiorini Barbarossa si è spenta all’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, lasciando un grande vuoto in chi l’aveva conosciuta. Fiorini aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna e, durante la sua vita, aveva allestito parecchie mostre personali. Le sue opere, di carattere figurativo, erano la rappresentazione del suo mondo che abbracciava la realtà, l’immaginazione e i tanti ricordi. Le nature morte, le figure, erano lo specchio di un modo personale di interpretare la realtà attraverso una visione che dalla natura, attraverso paesaggi, oggetti, piante e fiori, univa delicatezza e tanta passione. Opere, le sue, preziose e piene di competenza e passione, come dimostrano i timbri di luce e di colori sempre di elevato valore ed apprezzate da chi crede nella forza e nella qualità della pittura. Il funerale avrà luogo domani alle 10 partendo dall’Ospedale Pierantoni per la Chiesa di San Giovanni Evangelista.