Si è spento don Agostino Fornasari Per 33 anni parroco a San Ruffillo

di Alessandro Rondoni

Cordoglio in diocesi per la morte di don Agostino Fornasari, per 33 anni parroco a San Rufillo di Forlimpopoli, deceduto ieri nella casa di riposo Opera Don Baronio di Cesena dove si trovava da alcuni mesi. E proprio nella chiesa di San Rufillo il vescovo, monsignor Livio Corazza, presiederà i funerali martedì prossimo alle 9.30. Don Agostino, che avrebbe compiuto 81 anni il 9 agosto, era nato a Santa Croce di Bertinoro e aveva studiato nei seminari di Bertinoro e di Imola. In terza teologia l’allora vescovo, monsignor Giuseppe Bonacini, lo inviò a Taranto per vivere l’anno di diaconato in quella diocesi. Un’esperienza per lui molto coinvolgente, tanto che dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 29 giugno 1968 a Bertinoro, don Fornasari continuò la sua permanenza a Taranto per due anni come cappellano nella parrocchia di Sant’Antonio. Ritornato a Forlì fu per alcuni anni segretario del vescovo, monsignor Giovanni Proni, poi vicerettore del seminario e incaricato della pastorale vocazionale e, dal settembre 1984, parroco di San Rufillo a Forlimpopoli. Qui curò la ristrutturazione dei locali parrocchiali e della chiesa, per la quale ottenne dalla Santa Sede il titolo di basilica minore. Diede impulso alla devozione a San Rufillo, primo vescovo di Forlimpopoli, le cui reliquie sono custodite nella chiesa a lui dedicata, con le celebrazioni solenni in occasione della sua festa e organizzando anche un comitato cittadino di cui era presidente.

Era stato, inoltre, amministratore della parrocchia di San Cristoforo di Selbagnone, per la quale aveva curato anche la consacrazione della chiesa intitolata a Santo Spirito e, per un breve periodo, di Fratta Terme. Tra le opere che aveva portato avanti anche si ricordano anche la scuola materna San Giuseppe, di cui era presidente, e la ristrutturazione della canonica di Santo Stefano di Rocca San Casciano per le vacanze dei ragazzi, che lui stesso organizzava durante i mesi estivi.

Nell’agosto del 2017 aveva rassegnato le dimissioni rimanendo a Forlimpopoli come collaboratore del nuovo parroco, don Stefano Pascucci. Nel giugno 2018 aveva celebrato il cinquantesimo anno di sacerdozio e, assieme ai suoi compagni di ordinazione, aveva celebrato la messa con Papa Francesco a Roma a Casa Santa Marta.

Da alcuni anni si era ritirato alla Casa del Clero nel seminario di via Lunga. Al termine delle esequie la salma di don Fornasari sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Santa Croce di Bertinoro.