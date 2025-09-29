Si è spento l’84enne Roberto Prati: dalla pittura all’astrazione

Un grande dolore ha colpito Forlì nei giorni scorsi per la perdita di Roberto Prati, 84 anni (il funerale si è già tenuto). Era un artista amante della pittura, che era stata il suo impegno per gran parte della vita. La sua ricerca pittorica lo ha condotto, dalle iniziali forme figurative, alla ricerca dell’essenzialità attraverso l’astrazione. Prati ha allestito, negli anni, circa una decina di mostre personali a Forlì, in cui ha tradotto la sua grande attrazione per il mondo dei pennelli, cercando sempre nuove forme. Accanto al fascino del colore e della luce, Prati è stato attratto dal rigore delle forme astratte derivate dai linguaggi espressivi degli artisti da lui più ammirati come Burri, Afro, Turcato, Vedova, Rothko.

Argille e calanchi, ma anche reperti archeologici sono stati il fondamento delle sue indagini pittoriche espresse attraverso vari materiali e splendidi incastri cromatici in cui si alternavano geometrie come cerchi, rettangoli che assieme generavano un incontro di realtà e sogno. Nelle opere c’è stato tutto il mondo di Roberto Prati: riservatezza, sensibilità, desiderio di ricerca. La scomparsa di Roberto Prati lascia un grande vuoto non solo come pittore, scultore e ceramista, ma come persona sensibile, umile e ricca di grande umanità.

Rosanna Ricci