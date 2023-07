Si è spento Paolo Maltoni, poeta del teatro dialettale

Paolo Maltoni (foto) è stato un poeta, attore, autore e scrittore forlivese che, nella mattinata del 13 luglio, è uscito di scena senza rumore, come il silenzioso e lento chiudersi di un sipario. Classe 1932, fin dalla più tenera età ha dimostrato passione e talento per il teatro, componendo numerose commedie portate in scena dalle più autorevoli compagnie dialettali di Forlì (e non solo) tra cui spicca ’La Cumpagnì dla Zercia’ della quale fu, oltre che autore, anche fondatore, attore e regista; compagnia che vanta innumerevoli successi di critica e di pubblico.

Oltre ad essere tra i più celebri autori di commedie dialettali, ha composto alcuni poemi in sonetti in dialetto forlivese: parodie intelligenti e poeticamente raffinate sulle gesta di personaggi e vicende storiche come ’La Scupérta dl’America0 e “’ Diluvi Universêl’, oltre ad un’opera più intima come ’Pr’i Mont dla Dugarì’, poema in bilico tra sogno e realtà che attraversa uno spaccato storico della Romagna di inizio ‘900 in cui la protagonista è la tanto amata madre: la Rusina.

Si è, inoltre, dilettato anche in opere più ambiziose, come la reinterpretazione dialettale dell’Inferno e del Purgatorio di Dante ("il Paradiso no, non si fa!" disse), e L’Eneide di Virgilio (ribattezzata ’La Nineide’). Ssua anche l’opera ’In zir par Furlè’, una carrellata in chiave storico-poetica ed ironica della toponomastica forlivese. La sua è stata una pura passione, che ha richiamato la più fervida creatività. Tra i vari riconoscimenti e premi di cui è stato insignito, spicca il primo premio Aldo Spallicci conferitogli nel 2000 per la poesia ’Ninâna’. Di indole generosa ed ironica, quarto di quattro fratelli e padre di quattro figli, fino agli ultimi istanti Paolo ha mantenuto acceso il riflettore sulla ricerca del bello e l’amore per l’arte.

Rosanna Ricci