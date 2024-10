Si è spento Pompeo Peperoni: fondò la Nuova Tipografia

È venuto a mancare martedì sera Pompeo Peperoni, classe 1941, originario di Santa Sofia, ma residente a Forlimpopoli dal 1972, quando rilevò una delle tipografie del paese, facendola diventare quella che è ancora la Nuova Tipografia. Si è spento nell’ospedale di Forlì dove era ricoverato da venerdì scorso: lascia quattro figli e nove nipoti; la moglie, Romana Fabbri, era morta nel 2012.

Ultimo figlio di una famiglia di braccianti, Pompeo era bravo a scuola, tanto che il suo maestro suggerì ai genitori di continuare a farlo studiare. Entrò così nei frati minori che gli consentirono di proseguire fino al ginnasio, ma, a quel punto, per poter andare oltre bisognava prendere i voti e quella del sacerdozio non era la vocazione di Pompeo che proseguì andando a studiare per diventare tipografo sai Salesiani a Ravenna. Erano anni nei quali i tipografi erano ricercatissimi e, ancor prima di diplomarsi, venne assunto a Russi, poi a Ravenna e Forlì, fino a quando non arrivò l’occasione della vita: la tipografia Greggi di Forlimpopoli cercava un nuovo proprietario.

È iniziata così la storia della Nuova Tipografia che oggi prosegue con il figlio maggiore, Davide, mentre il terzogenito, Andrea, è titolare del Passatore, altra tipografia rilevata da Pompeo negli anni.

Alla fine degli anni ‘70 ebbe anche una brevissima carriera politica: entrò in consiglio comunale con la Democrazia Cristiana, giusto il tempo per dimettersi perché il Partito Comunista sollevo la questione del conflitto di interessi, essendo fornitore per il Comune per la stampa dei manifesti. Il funerale si svolgerà oggi alle 15,30 nella chiesa della Resurrezione al cimitero nuovo. Il corpo poi verrà cremato. "Voleva essere sparso sui suoi monti", ricordano i figli Davide, Gian Matteo (ex assessore), Andrea e Maria Vittoria.

ma.bo.