Si festeggia San Patrizio con i Morrigan’s Wake

San Patrizio è il Santo Patrono d’Irlanda ed è una ricorrenza importante per tutti i musicisti che si occupano di musiche di area celtica. Per celebrarlo, anche se con qualche giorno di anticipo, la Scuola di Musica Popolare riporta il Forlimpopoli Folk Club al Teatro Verdi, questa sera alle 21, con i Morrigan’s Wake, una delle formazioni più longeve d’Italia, che proporrà un concerto di grande impatto ed eleganza, arricchito dalla presenza di alcuni ospiti a sorpresa.

Sul palco: Davide Castiglia al violino, Tiziana Ferretti alla voce e bodhran, Francois Gobbi al basso, Maurizio Lumini alla fisarmoníca, Barbara Mortarini al flauto dolce, tin e low whistles, Massimo Pirini alla chitarra acustica e voce. Il 2024 scandisce il 43° anno di attività del gruppo ravennate che può, a ben diritto, considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell’ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell’arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese. Il concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), di ballate e di slow airs arrangiate, ora in maniera tradizionale, ora dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord Europa. L’ultimo lavoro del gruppo, ‘Highlanders’, racconta i fatti e i personaggi protagonisti delle insurrezioni giacobite del 1715 e 1746. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: 389.1005150.

Matteo Bondi