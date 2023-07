Si finge suo fratello per evitare la multa

Causa un incidente con feriti sulla via Emilia e si spaccia per il fratello, per non incorrere nelle sanzioni, in quanto non poteva guidare l’auto per la revoca della patente. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona e violazioni al codice della strada.

Dopo lo scontro l’uomo aveva declinato ai militari le generalità del fratello. Il quale però il giorno va dai carabinieri per avere spiegazioni in merito a un’informativa giunta sul proprio fascicolo sanitario, per gli esiti di accertamenti alcolemici. A quel punto lo stratagemma è scoperto.