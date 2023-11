Si indaga l’arte del viaggiare a Forlimpopoli

Per la prima rassegna di filosofia ’Viaggiatori: disperati, coraggiosi, annoiati’ questa sera alle 21 alla chiesa dei Servi a Forlimpopoli chiuderà il ciclo di incontri Simone Regazzoni, vincitore del premio Parmenide per la filosofia. Il professore all’Istituto di Ricerca e Psiconalisi Applicata, Simone Regazzoni, proporrà una riflessione su chi viaggia per diletto e per sfuggire alla noia. La rassegna di filosofia è organizzata dall’associazione Agenda Filosofica, dal Comune di Forlimpopoli e Casa Artusi.