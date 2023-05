Si lavora alle Vallicelle. Ancora senso unico alternato

Su incarico dell’Anas, una ditta sta ancora lavorando alla frana delle Vallicelle, lungo la strada statale 67 in località San Ruffillo: siamo circa 3 chilometri a monte di Dovadola in direzione di Rocca San Casciano (nella foto a destra). Anche qui la scorsa settimana era scivolata da monte una frana sulla Ss67, trascinando terra, sassi e alberi, tanto che la carreggiata era rimasta transitabile solo a senso unico alternato, dopo una breve chiusura. Entro alcuni giorni la ditta dovrebbe finire di pulire la scarpata. Ma resterà il senso unico alternato, finché la Regione non darà l’ok: succederà quando la scarpata sarà considerata nuovamente sicura. Anche qui le piogge intense della scorsa settimana, che hanno colpito tutta la zona, hanno rimesso in moto una vecchia frana, con caduta massi, messi in sicurezza anni fa da un’ampia copertura di reti.

Com’è noto, Dovadola è uno dei comuni più colpiti dal maltempo: alle 29 frane lungo il Montepaolo si sommano quelle di Monte Trebbio, quella delle Trove e altre ancora.

Lungo la Ss67, da Portico a San Benedetto in Alpe, restano altri quattro semafori a regolare il traffico a senso unico alternato, sia per alcune frane sia per i lavori che sta facendo Hera per la sistemazione dell’acquedotto comunale di Portico e San Benedetto.

q. c.