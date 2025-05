Si mostra l’affresco della guarigione di San Pellegrino

Stasera alle ore 18.30 il ciclo culturale ‘Un’opera al mese’ rinnova il suo appuntamento con il patrimonio artistico della città, presentando un’importante realizzazione pittorica del primo Trecento. L’iniziativa, giunta alla sua 23ª puntata e promossa dal Comune, propone l’affresco staccato ‘Cristo Crocifisso con la Vergine e San Giovanni’ (nell’immagine sopra; è databile intorno al 1310) di Giuliano da Rimini, custodito all’interno della Basilica di San Pellegrino Laziosi, in piazza Morgagni. "La presenza della rassegna nelle Giornate Pellegriniane – dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – testimonia quanto sia prezioso e ricco il nostro patrimonio artistico, che merita per questo di essere narrato in forma divulgativa alla comunità forlivese, e non solo".

Per l’occasione, grazie alla disponibilità dell’Ordine dei Servi di Maria, rettori della Basilica, il dipinto verrà trasferito dalla sua collocazione originaria nella Sala Capitolare alla navata centrale, così da permettere al pubblico di ammirarlo da vicino durante l’evento. "L’opera – spiega Stefano Benetti, dirigente alla Cultura – racchiude in sé un duplice valore: da una parte, quello di un dipinto di sicuro interesse in quanto rappresentativa del nuovo gusto giottesco che anche a Forlì si afferma all’inizio del Trecento; dall’altra quello di un affresco a cui un’intera comunità attribuisce un vero e proprio ruolo di oggetto miracoloso e di immagine di culto in quanto fautore, secondo la tradizione agiografica, della guarigione di Padre Pellegrino". Infatti Laziosi avrebbe pregato a lungo davanti a quella stessa immagine, nella notte in cui la cancrena regredì al punto da tale da rendere non più necessaria l’amputazione della gamba.

A raccontare il ‘Cristo Crocifisso con la Vergine e San Giovanni’ sarà il professor Fabio Massaccesi, docente di Storia dell’arte medievale dell’Università di Bologna e studioso dei temi legati alla miniatura e ai contesti architettonici, con particolare attenzione alla produzione pittorica riminese e all’iconografia tra XII e XV secolo. "L’affresco forlivese era parte di una più ampia decorazione destinata alla sala capitolare del convento, luogo di assemblea e confronto della comunità religiosa – illustra l’esperto –. In tale contesto, la Crocifissione non era solo immagine liturgica, ma strumento di meditazione sulla Passione di Cristo, richiamo costante all’umiltà, all’obbedienza, che dovevano ispirare le correzioni fraterne. Colto nell’attimo in cui esala l’ultimo respiro, il Dio di Giuliano unisce il pathos del momento a un’eleganza composta e quasi classica, secondo l’insegnamento giottesco".