Si parla del fine vita col libro ’Di cosa è fatta la speranza’ di Exitu

Prosegue questa sera alle 20.30 nell’anfiteatro del parco di via Dragoni, la rassegna ‘Approfondire’: l’oncologo Marco Maltoni, la dottoressa Valentina Tenti, la pedagogista Laura Giunchi e l’operatore culturale Gabriele Zelli parleranno del libro ‘Di cosa è fatta la speranza’ di Emmanuel Exitu, incentrato sul tema del fine vita, ispirato alla vera storia dell’infermiera Cicely Saunders, ideatrice della struttura dell’hospice, oggi diffusa in tutto il mondo, dove i malati terminali concludono la loro vita in modo dignitoso. Le procedure portate avanti da Saunders sono tutt’oggi considerate dall’Oms il principale punto di riferimento per migliorare la qualità della vita dei malati terminali. Ingresso libero (in caso di pioggia sala parrocchiale di San Paolo in via Pistocchi 12). Info: Gianni Giancarlo Giunchi 320.0435480.