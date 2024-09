Si parla di cure e famiglia con la Andreoli

Comincia il fine settimane del Festival del Buon Vivere. Questa sera alle 21.30, sul palco salirà lo scrittore e insegnante Enrico Galiano con il suo ‘Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci’, una lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che, attraverso il racconto di miti greci, accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta di sé. Galiano incontrerà gli studenti (e quanti sono interessati che potranno entrare insieme alle classi coinvolte, salvo disponibilità di posti) anche questa mattina alle 10 al San Giacomo. Dialogherà con Galiano il giornalista Corrado Ravaioli.

E sono ancora molti altri gli eventi in cartellone. Alle 19.15, sempre al San Giacomo, ‘Una questione di famiglia’, dialogo con Stefania Andreoli (psicoterapeuta e scrittrice) intervistata sempre da Ravaioli. A cura di Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori - Irst Irccs. A partire dalle 17.30, i Musei di San Domenico e altri spazi della città, oltre alle Gallerie Caproni di Predappio, verranno invasi da scienziati, calligrafi, ingegneri, esperti di ogni sfaccettatura della ricerca contemporanea raccontare lo stato dell’arte della loro ricerca e dimostrare la possibilità di vocarla verso la sostenibilità ambientale e sociale (www.nottedeiricercatori-society.eu/). Alle 21 concerto dei Fantastic fly, Official tribute band Pooh a favore della Casa Accoglienza San Giuseppe ‘Antonio Branca’, Irst.

Il Buon Vivere di domani inizia dalle 9.30 con ‘Comincio io! Preventing Plastic Invasion’, una riflessione sulla plastica usa e getta. Sempre alle 9.30 c’è ‘Letture per bambini. Storie per sognare’ e alle 10 il laboratorio di pittura e disegno ‘I quattro volti dell’autoritratto’. Alle stessa ora, ‘Forlì ai raggi X’: una passeggiata in centro per scoprire vita, morte e miracoli dei grandi medici di Forlì, a cura di Gabriele Zelli. Alle 10.30 ‘#iosiamo dall’io al noi’, uno spettacolo a cura di cooperativa sociale e associazione Paolo Babini.