Si parla di salute con Fabi e Scogli

‘Tuteliamo la salute e il benessere. Qualifichiamo i servizi sanitari per la comunità’ è il titolo dell’incontro che si terrà domanisera al Retro Café a Santa Maria Nuova Spallicci (via della Palestra 133) promosso dalla lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’ e dal candidato sindaco Filippo Scogli.

L’appuntamento è alle ore 20,30. A dialogare con Scogli ci saranno l’assessore regionale alle politiche per la salute, Massimo Fabi, e Claudio Calboli, medico, già consulente dell’amministrazione in ambito sanitario. "Per trattare un argomento importante come la sanità e i servizi sanitari per la comunità avremo due ospiti importanti, che ringrazio fin d’ora per la loro disponibilità – spiega l’ex assessore ai lavori pubblici della precedente giunta –.La tutela della salute e del benessere sono alla base del nostro programma. Vogliamo costruire servizi di prossimità e migliorare quelli socio-assistenziali. Nei prossimi mesi – conclude il candidato sindaco – partirà un importante lavoro di ampliamento del nucleo di cure primarie a Bertinoro centro, mentre a Santa Maria Nuova Spallicci intendiamo mettere a disposizione nuovi spazi".

ma.bo.