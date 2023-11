Si parla di università, cultura e turismo all’incontro promosso da Fratelli d’Italia Fratelli d'Italia Forlì promuove un incontro pubblico per discutere di università, cultura e turismo. Vincenzo Bongiorno introdurrà e modera l'incontro con interventi di realtà associative cittadine e un buffet. Un'occasione per scambiare idee e costruire una visione strategica per il bene di Forlì.